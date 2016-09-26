افتتاح أكبر كاونتر لبوتيغا فانيتا في العالم لدى باريس غاليري

بيروت- سيدتي نت

احتفلت باريس غاليري بافتتاح أكبر كاونتر في العالم لبوتيغا فانيتا في متجرها المشهور في دبي مول. ضم الكاونتر الجديد تشكيلة استثنائية من العطور للرجال والنساء. ثم بحضور عدد كبير من الإعلاميين تم تقديم التشكيلة الجديدة التي تطرحها بوتيغا فانيتا حصرياً لدى باريس غاليري باسم Parco Palladiano أثناء جولة للحضور في عالم بوتيغا فانيتا العطري المتميز.

مجموعة Parco Palladiano الجديدة والمتكونة من ستة روائح مختلفة تعبر عن صميم جوهر العلامة الرائدة بوتيغا فانيتا في عالم صناعة العطور، ومستوحاة من حدائق بالاديو في مقاطعة فينيتو بإيطاليا، حيث تقبع العلامة التجارية هناك منذ عام 1966. يعبق كل عطر منهم بروح لحظة من لحظات النهار خلال جولة خلابة في حدائق بالاديو بكل ما فيها من عبير وشذى الأزهار والأشجار.