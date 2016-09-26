أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

افتتاح أكبر كاونتر لبوتيغا فانيتا في العالم لدى باريس غاليري

Google+ Print
افتتاح أكبر كاونتر لبوتيغا فانيتا في العالم لدى باريس غاليري افتتاح أكبر كاونتر لبوتيغا فانيتا في العالم لدى باريس غاليري

الإثنين 26-09-2016 15:53

بيروت- سيدتي نت

احتفلت باريس غاليري بافتتاح أكبر كاونتر في العالم لبوتيغا فانيتا في متجرها المشهور في دبي مول. ضم الكاونتر الجديد تشكيلة استثنائية من العطور للرجال والنساء. ثم بحضور عدد كبير من الإعلاميين تم تقديم التشكيلة الجديدة التي تطرحها بوتيغا فانيتا حصرياً لدى باريس غاليري باسم Parco Palladiano أثناء جولة للحضور في عالم بوتيغا فانيتا العطري المتميز.
مجموعة Parco Palladiano الجديدة والمتكونة من ستة روائح مختلفة تعبر عن صميم جوهر العلامة الرائدة بوتيغا فانيتا في عالم صناعة العطور، ومستوحاة من حدائق بالاديو في مقاطعة فينيتو بإيطاليا، حيث تقبع العلامة التجارية هناك منذ عام 1966. يعبق كل عطر منهم بروح لحظة من لحظات النهار خلال جولة خلابة في حدائق بالاديو بكل ما فيها من عبير وشذى الأزهار والأشجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي