جديد كونتور الوجه... تقنية تصحيح الألوان

إذا كان عام 2015 عام كونتور الوجه، فالـ 2016 لتصحيح الألوان، إذ انتشرت على يوتيوب البرامج التعليمية عن كيفية تصحيح الألوان، كما أصدرت أهمّ شركات مستحضرات التجميل أجدد منتجات تصحيح اللون. والآن، بعد قراءة هذا الموضوع، ستتأكدين من أنك أنت أيضاً بحاجة إلى استخدام تقنية تصحيح الألوان لمكياج طبيعي ولافت.

تعتبر تقنية تصحيح الألوان مهمّة جداً، لأنها تعمل على إلغاء وإخفاء العيوب، من بثور، وتصبّغ، ودوائر سوداء،... بالإضافة إلى أنّ هذه المستحضرات تمنحك إطلالة طبيعية أكثر بكثير من الأساس والكونسيلر.



ظلّ تصحيح اللون الأزرق / الخزامى:

إذا لاحظت أنّ وجهك يبدو شاحباً، فننصحك بتجربة ظلّ تصحيح اللون بلون الخزامى. هذا اللون سيلغي النغمات الصفراء الموجودة على وجهك، وسيجعل بشرتك تبدو مشرقة ومضيئة. طبّقي هذا المستحضر بأصابعك، وضعيه بعد التمهيدي وقبل كريم الأساس.

كذلك يمكنك تجربة قطرات تصحيح الألوان المركّزة والزرقاء. ضعي بضع قطرات من هذا السائل مباشرة على بشرتك، أو امزيجيها بالأساس للحصول على بشرة أكثر إشعاعاً.

ظلال تصحيح اللون الأخضر:

إذا كانت لديك بشرة وردية، فإنّ اللون الأخضر يعتبر الظلّ المناسب الذي عليك اختياره لتصحيح اللون ومحو كلّ علامات الاحمرار. النتيجة: بشرة موحّدة تماماً وخالية من العيوب. لكن انتبهي دائماً إلى وضع الكونسيلر أو الأساس فوقه.

ظلال تصحيح اللون الخوخي:

يستخدم هذا الظلّ لإخفاء النمش، والبقع الداكنة، والبثور السوداء، كما يمكنك تطبيقه قبل الكونسيلر على شكل نقاط لإخفاء الهالات السوداء تحت العين.

ظلال تصحيح اللون الأصفر:

يخفي اللون الأصفر النغمات الزرقاء والبنفسجية تحت عينيك، ما يمنحك إشراقاً لا مثيل له. يمكنك حتى استخدامه فوق الجفون لإخفاء البقع الداكنة والتصبّغ.

ظلال تصحيح العين الزهري:

يزيد من إشراق المنطقة، بعد أن تطبّقيه عليها. من هنا، لا يمكنك استخدامه تحت العين، بل اكتفي بتطبيقه عند الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجب.