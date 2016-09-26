أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

جديد كونتور الوجه... تقنية تصحيح الألوان

Google+ Print

الإثنين 26-09-2016 17:21

إذا كان عام 2015 عام كونتور الوجه، فالـ 2016 لتصحيح الألوان، إذ انتشرت على يوتيوب البرامج التعليمية عن كيفية تصحيح الألوان، كما أصدرت أهمّ شركات مستحضرات التجميل أجدد منتجات تصحيح اللون. والآن، بعد قراءة هذا الموضوع، ستتأكدين من أنك أنت أيضاً بحاجة إلى استخدام تقنية تصحيح الألوان لمكياج طبيعي ولافت.
تعتبر تقنية تصحيح الألوان مهمّة جداً، لأنها تعمل على إلغاء وإخفاء العيوب، من بثور، وتصبّغ، ودوائر سوداء،... بالإضافة إلى أنّ هذه المستحضرات تمنحك إطلالة طبيعية أكثر بكثير من الأساس والكونسيلر.


ظلّ تصحيح اللون الأزرق / الخزامى:
إذا لاحظت أنّ وجهك يبدو شاحباً، فننصحك بتجربة ظلّ تصحيح اللون بلون الخزامى. هذا اللون سيلغي النغمات الصفراء الموجودة على وجهك، وسيجعل بشرتك تبدو مشرقة ومضيئة. طبّقي هذا المستحضر بأصابعك، وضعيه بعد التمهيدي وقبل كريم الأساس.
كذلك يمكنك تجربة قطرات تصحيح الألوان المركّزة والزرقاء. ضعي بضع قطرات من هذا السائل مباشرة على بشرتك، أو امزيجيها بالأساس للحصول على بشرة أكثر إشعاعاً.

ظلال تصحيح اللون الأخضر:
إذا كانت لديك بشرة وردية، فإنّ اللون الأخضر يعتبر الظلّ المناسب الذي عليك اختياره لتصحيح اللون ومحو كلّ علامات الاحمرار. النتيجة: بشرة موحّدة تماماً وخالية من العيوب. لكن انتبهي دائماً إلى وضع الكونسيلر أو الأساس فوقه.

ظلال تصحيح اللون الخوخي:
يستخدم هذا الظلّ لإخفاء النمش، والبقع الداكنة، والبثور السوداء، كما يمكنك تطبيقه قبل الكونسيلر على شكل نقاط لإخفاء الهالات السوداء تحت العين.

ظلال تصحيح اللون الأصفر:
يخفي اللون الأصفر النغمات الزرقاء والبنفسجية تحت عينيك، ما يمنحك إشراقاً لا مثيل له. يمكنك حتى استخدامه فوق الجفون لإخفاء البقع الداكنة والتصبّغ.

ظلال تصحيح العين الزهري:
يزيد من إشراق المنطقة، بعد أن تطبّقيه عليها. من هنا، لا يمكنك استخدامه تحت العين، بل اكتفي بتطبيقه عند الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي