رحِّبي معنا بمجموعة كات فون دي لموسم خريف 2016

تحتفل علامة كات فون دي، الرائدة في عالم مستحضرات التجميل عالية الجودة من ابتكار فنانة الوشوم الشهيرة كات فون دي، بإطلاق مجموعتها لموسم خريف 2016 التي تجسّد خطوة جريئة إضافية في مسيرة العلامة إذ تتميّز بألوان مشبعة الصباغ وتركيبات أسهل دمجاً وأكثر ثورية بحيث لن تتمكني من مقاومتها. وهذا الخريف، احصلي على تغطية خالية من الشوائب بفضل الكونسيلر الكريمي Lock-It Concealer Crème عالي الجودة من كات فون دي، وهو يتميّز بتركيبة ثورية تجمع كل المزايا التي تبحثين عنها في أي كونسيلر. يتوفر كريم الكونسيلر عالي الجودة مع فرشاة مكياج مستدقة الرأس مميّزة، ويأتي بتركيبة مبتكرة نباتية 100% لم يتم اختبارها بتاتاً على الحيوانات. فاستعدي إذا للحصول على قوام بشرة مثالي.

كونسيلر Kat Von Lock-it Concealer Crème

115 درهماً إماراتياً/115 ريالاً قطرياً/ 115 ريالاً سعودياً/ 9.5 دنانير كويتية/ 12.5 دنانير كويتية

استقبلي معنا الكونسيلر الكريمي الجديد في خط مستحضرات كات فون دي، وهو منتج متعدد الاستعمالات يوفر تغطية كاملة ويتيح لك، بمجرد استخدام طبقة واحدة منه فقط، تحديد ملامح وجهك وتصحيح عيوب البشرة وإخفاء الشوائب. يتميز كونسيلر Lock-It Concealer Crème بتركيبة ثورية تجمع كل المزايا التي تبحثين عنها في مستحضرات الكونسيلر عادة، ويتسّم بقوام كريمي للغاية ويوفر تغطية كاملة سهلة الدمج تبقى ثابتة على مدار الساعة. كما يتضمن الكونسيلر فرشاة عالية الجودة لكي يُسهِّل عليك توزيع المنتج سواء لإضاءة منطقة تحت العين أو إخفاء العيوب أو تصحيح التصبغات الجلدية لا سيما الاحمرار أو حتى تحديد ملامح الوجه وإبرازها. بفضل توافره في 20 لوناً مختلفاً، بات أسهل عليك استخدام المنتج الجديد لتحديد ملامح الوجه وإخفاء العيوب والاستمتاع بتغطية كاملة ثابتة أياً كان نوع بشرتك.

فرشاة كونسيلر Kat Von Lock-it Edge Concealer Brush

140 درهماً إماراتياً/ 140 ريالاً قطرياً/140 ريالاً سعودياً/11 ديناراً كويتياً/ 14 ديناراً بحرينياً

تأتيك كات فون دي بفرشاة مكياج جديدة عالية الجودة تجمع بين الشكل الجميل والأداء الفعّال. تساعدك الفرشاة في التحكم بصورة أفضل بطريقة توزيع المستحضرات وتمنحك تغطية دقيقة إذ تتميّز بتصميم متقن وثوري يُعَد الأول من نوعه في السوق، ولها شعيرات ناعمة لا يدخلها وبر الحيوانات بتاتاً، وتأتي بمسكة أنيقة الشكل من الأكريليك تتميّز بتصميم عمليّ للتحكم بها بصورة أفضل وأدق. وقد ابتكرت كات فون دي فرشاة Lock-it Edge Concealer Brush خصيصاً لتسهّل عليك توزيع المستحضرات التجميل بالتساوي في مناطق الوجه التي ترغبين في تغطيتها بالكامل. أمّا شكل الفرشاة الذي يحاكي كعب الحذاء النسائي العالي رفيع الرأس، فهو مأخوذ من إحدى الرسمات التي نفذتها كات فون دي ومستوحى من عصا الساحرة. لذا، جرّبي هذه الفرشاة بنفسك لتحديد ملامح وجهك في المناطق الضيقة أو استخدميها كعصا سحرية لإخفاء العيوب بلمح البصر.

كريم تمهيدي لظلال العيون Kat Von D Lock-it Color Correcting Eyeshadow Primer

105 دراهم إماراتية/105 ريالات قطرية/140 ريالاً سعودياً/11 ديناراً كويتياً/14 ديناراً بحرينياً

تحتفل كات فون دي بالكريم التمهيدي الأول من نوعه على الإطلاق لأنه يضفي لوناً على جفنيك ويصحّح لون بشرتك ويمهّد الجفون بحسب لون البشرة. على عكس الكريم التمهيدي التقليدي الذي يأتي بلون شفاف واحد مخصّص لكل ألوان البشرة، يتميّز الكريم التمهيدي من كات فون دي بتركيبة متطوّرة توفر تغطية غير شفافة، وهو غني بالصباغ المصحّح للون البشرة ومتعدّد الأوجه وعاكس للضوء، ويتوفر بخمسة ألوان. بالنسبة إلى تصميمه، فهو على شكل قلم يسهل برمه لاستخراج المنتج ويأتي بتركيبة تصحّح التصبغات الجلدية فوق الجفون وتحسّن مظهر العيوب ككل، فيمهّد الكريم بالتالي جفنيك بصورة مثالية ويمنحها لوناً منسجماً. بفضل الكريم التمهيدي Lock-It Color Correcting Eyeshadow Primer، سيسهل عليك توزيع ظلال العيون بانسجام والحفاظ على لونها الغني مشبع الصباغ كما يضمن لك تغطية ثابتة بدون خطوط دقيقة طوال اليوم.

الآيلاينر Kat Von D - Limited Edition Tattoo Liner – Trooper

105 دراهم إماراتية/105 ريالات قطرية/140 ريالاً سعودياً/11 ديناراً كويتياً/14 ديناراً بحرينياً

لا تفوّتي عليك قلم الآيلاينر محدود الإصدار وهو الأعلى مبيعاً في شركة كات فون دي، خصوصاً لأنه يمنحك نتيجة متقَنة. بفضل مكوّنه المعدني المصقول الرائع، يأتي الآيلاينر باللون الأسود القاتم الذي تشتهر به علامة كات وتركيبة ثابتة مقاومة للمياه ويتميّز بفرشاة رفيعة الرأس تساعدك في رسم خط الآيلاينر المثالي بسهولة فائقة. ننصحك بألا تفوّتي هذا المنتج الذي يتميّز بعبوة باللون الرصاصي الأنيق والماتي وتتمتع بتصميم أنيق مزيّن بالنجوم التي تشتهر بها كات، لأنّه بالفعل مستحضر لا بد من اقتنائه إذ يضمن لك جمالاً مشعاً من الداخل إلى الخارج.

وبفضل الوزن الإضافي للعبوة الأكثر سماكة، يُعَد قلم Tattoo Liner محدود الإصدار غاية في العملية إذ يمنحك قدرة تحكّم أكبر لرسم خط الآيلانير المثالي بدقة تامة.

تتوفر مجموعة كات فون دي الجديدة لموسم خريف 2016 في متاجر سيفورا الشرق الأوسط اعتباراً من 1 أكتوبر 2016.