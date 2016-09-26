زيت الحبة السوداء علاج لكل مشاكل البشرة

يتميّز زيت الحبة السوداء والمعروف أيضاً بزيت حبة البركة بفوائد تجميلية لا حصر لها؛ ذلك أنّه مستخلص من بذور زهرة الشمر التي تحتوي على الكثير من الموادّ الكيميائية النباتية والأحماض الدهنية، التي تُغذّي البشرة وتحارب الجراثيم.

لذلك، فهو من الزيوت المهمّة لجمال بشرتك. يمكنك استخدامه في روتين العناية ببشرتك اليومي، كلما أردت القيام بأحد الأمور التجميلية.

إليك بعضاً من استخدامات زيت الحبة السوداء المختلفة للبشرة:

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1.لتنظيف البشرة: اخلطي ملعقةً من زيت حبة البركة + ملعقةً من العسل+ نصف ثمرة أفوكادو مهروسة. ضعي المكونات على بشرتك، واتركيها عشر دقائق، ثمّ اشطفي بشرتك جيدًا، سيساعدك ذلك على تفتيح البشرة وتنظيفها.

2.علاج للبشرة: امزجي ملعقةً من زيت الحبة السوداء+ ملعقةً من زيت بذور ثمرة الورد+ ملعقة من زيت الكاميليا، وضعي المزيج على بشرتك، وستحصلين على بشرة خالية من أيّ عيب.

3.للتخلص من البثور: امزجي ملعقةً كبيرةً من العسل+ قطرتين من زيت الحبة السوداء، وضعي الخليط على وجهك، واتركيه ربع ساعة، ثمّ اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وادهنيها بالمرطّب الخاصّ بك.

4.لتنقية البشرة: ادهني بشرتك بمزيج من ملعقة زيت الحبة السوداء + ملعقة من زيت السمسم+ ملعقتين من الطحين. ضعي المكوّنات على بشرتك، واتركيها عشر دقائق، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر؛ قومي بعمل ذلك صباحًا ومساءً لتنقية بشرتك.

5.لبشرة نضرة: ادهني بشرتك دائمًا بخليط من زيت الزيتون وزيت الحبة السوداء لنعومة ونضارة بشرتك، كما يمكنك إضافة زيت الحبة السوداء مع زيت اللوز لإزالة البقع الداكنة.

6.لتقليل التجاعيد: امزجي زيت الحبة السوداء + بياض بيضة. ضعي المكوّنين على بشرتك، واتركيهما عشرين دقيقةً، أو حتى تشعري بشدّ في بشرتك، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

7.تشققات البشرة: ادهني مناطق التشققات كالقدمين بخليط من زيت الزيتون وزيت الحبة السوداء وزيت اللوز. سيساعدك ذلك على تنعيم بشرتك وحمايتها من التشققات.