غدا ..اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية

نورهان فايد

يقام غداً الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب وذلك في مقر الاتحاد في ستاد القاهرة الساعة الواحدة ظهراً.

و من المقرر أن يتم في هذا الاجتماع مناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 /6/2016 و مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 ، كما سيتم التصديق علي محاضر الاجتماعات السابقة و المنعقدة في 29/9/2015 بالإضافة إلي النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 30/6/2016 وخطة النشاط العام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

شبكةعيونالإخبارية

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