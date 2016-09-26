رئيس جامعة أسيوط يقرر إنشاء مصنع علف داخل الجامعة

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط ، اليوم الاثنين، أنه سيتم إنشاء أول مصنع علف بالجامعة، لتوفير خدمة تعليمية وبحثية للطلاب ومصدر إضافي لزيادة موارد الجامعة المالية.

جاء ذلك خلال تفقده مبنى المدرجات الجديد الملحق بمستشفى الطب البيطري التعليمي بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبداللطيف، وعميد كلية الطب الدكتور حسن عباس، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبدالرازق خليفة، ومدير المستشفى البيطري الجامعي الدكتور حسن عبدالصبور.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يجرى حاليًا دراسة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ المشروع في ضوء النظم والقوانين الجامعية.

ومن جانبه، أوضح عميد الكلية أن المبنى الجديد يضم ستة مدرجات مكيفة والذي بدأ العمل به في أول أيام العام الدراسي 2016/2017، لخدمة المحاضرات العلمية لكافة الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أن المستشفى تتيح الفرصة للطلاب للدراسة العملية المتخصصة في مجالات الجراحة وطب الحيوان والتوليد والدواجن إلى جانب احتواء المستشفى على مجازر حيوانية ودواجن.

أ ش أ