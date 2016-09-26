ازمة في مران الأهلي بين عبدالغني والبدري

نورهان فايد

شهد مران الأهلي المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة ازمة بين مجدي عبدالغني عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفني للاهلي بسبب رفض البدري مصافحة عبدالغني في البداية.

وبدأت القصة حينما حضر عبدالغني لمران الأهلي من اجل تصويت اللاعبين لاختيار اللاعبين الافضل في العالم عام 2016 واستقبل رئيس الاهلي عبدالغني داخل ملعب التتش وحينها كان البدري علي بعد خطوات قليلة من عبدالغني مع اللاعبين قبل بداية المران فقال عبدالغني للبدري.. انت مبتجيش تسلم ليه؟؟.. فرد البدري منفعلا .. فيه تمرين ياكابتن.. الامر الذي جعل محمود طاهر يتدخل لاحتواء الموقف بعدها بدقائق خرج البدري ليصافح عبدالغني في وجود رئيس الأهلي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads