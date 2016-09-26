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أول ظهور لـحسين سالم بعد المصالحة مع عمرو أديب على ONtv.. وننفرد بالكواليس

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أول ظهور لـحسين سالم بعد المصالحة مع عمرو أديب على ONtv.. وننفرد بالكواليس أول ظهور لـحسين سالم بعد المصالحة مع عمرو أديب على ONtv.. وننفرد بالكواليس

>كتب إبراهيم قاسم

تشهد أولى حلقات برنامج "كل يوم" للإعلامى الكبير عمرو أديب على قناة "أون تى فى"، التاسعة والنصف السبت المقبل، أول ظهور لرجل الأعمال حسين سالم، ونجله خالد وابنته ماجدة، فى حوار تلفزيونى، بعد ثورة 25 يناير وإتمام عملية التصالح مع الدولة فى القضايا المالية.

 

 

وتنفرد "اليوم السابع" بكواليس وتفاصيل ظهور رجل الأعمال حسين سالم وأسرته مع النجم الإعلامى عمرو أديب، الذى سجل أولى حلقات برنامجه "كل يوم" مع أسرة "سالم" بالعاصمة الإسبانية مدريد. 

 

 

ويظهر   رجل الأعمال حسين سالم وأسرته فى أول حوار تلفزيونى لهم بعد ثورة 25 يناير، بعد أن نجح الإعلامى عمرو أديب بإقناعه بالظهور فى أولى حلقات برنامجه والحديث حول مجموعة من القضايا الساخنة التى تهم الرأى العام فى ، وفى مقدمتها  علاقته بالرئيس الأسبق حسنى مبارك ، وما تعرض له بعد الثورة، وكيف قامت السلطات الإسبانية بالقبض عليه فى مدريد واحتجازه قبل الإفراج عنه بكفالة ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

 

 

كما تتناول الحلقة الأولى من برنامج " كل يوم " على قناة ONtv  كيف كان حسين سالم  أول المتصالحين مع الدولة طبقا لتعديلات المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، وتنازله عن 75 % من إجمالى ثروته فى الداخل والخارج، والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده .

 

 

ولأول مرة أيضا يتحدث حسين سالم عن وفاة حفيده حسين خالد حسين سالم، عن عمر ناهز 18 عامًا، وذلك بعد إصابته بمرض "اللوكيميا"، ومدى تأثره بذلك .

 

 

 

ويعد برنامج كل يوم أول ظهور للإعلامى الكبير عمرو أديب على شاشة أون تى فى ، بعد رحيله عن قناة أوربت ، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية، استنادا إلى نجومية ورصيد عمرو أديب وخبرته الإعلامية الكبيرة التى يستطيع من خلالها تقديم مواد شديدة الجاذبية وترضى مختلف الأذواق فى مصر ، كما أنها المرة الأولى التى يكون فيها برنامج عمرو أديب متاحا لجميع فئات الجمهور المصرى.

 

 

 

 


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