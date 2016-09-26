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الشرطة البرازيلية تعتقل وزير المالية السابق في تحقيق يتعلق بالفساد

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الشرطة البرازيلية تعتقل وزير المالية السابق في تحقيق يتعلق بالفساد الشرطة البرازيلية تعتقل وزير المالية السابق في تحقيق يتعلق بالفساد

عناصر من الشرطة البرازيلية (أرشيف)

قال مصدر مطلع إن الشرطة البرازيلية اعتقلت اليوم الاثنين «انطونيو بالوتشي» وزير المالية السابق، وكبير موظفي حكومتي الرئيسين السابقين لولا دا سيلفا، وديلما روسيف، في إطار تحقيق شامل في فضيحة فساد.

وبحسب “رويترز” كانت الشرطة الاتحادية قالت في بيان في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنها تملك دليلًا على أن وزيرًا سابقًا لم تسمه عمل كوسيط بين حزب العمال اليساري وشركة «أوديبريخت إس. أيه.» أكبر تكتل هندسي في أمريكا اللاتينية، في إطار مخطط رشوة سياسية تتمحور حول عقود في شركة النفط الحكومية «بتروبراس».

وحكم على قطب قطاع المقاولات مارسيللو أوديبريخت -الذي تمتلك عائلته المجموعة – بالسجن 19 عامًا بتهمة الرشوة وغسل الأموال والجريمة المنظمة لصلته بفضيحة «بتروبراس».

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