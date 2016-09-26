صحيفة ميرور الإنجليزية : «راشفورد» يسير على خطى واين روني

شبهت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، انطلاقة ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الشاب مع ناديه، ببدايات نجم الفريق واين روني، قبل نحو 12 عامًا.

وقالت الصحيفة “راشفورد في طريقه إلى أن يصبح واين روني جديد، فإحصائياته التهديفية غير العادية تشبه تمامًا إحصائيات روني في بداياته”.

وأضافت “راشفورد تمكن من تسجيل 12 هدفًا في أول 25 مباراة له مع مانشستر يونايتد، وهو ما فعله واين روني في أول 25 مباراة له”.

واستطردت “لذلك فإن نفس الإحساس تجاه تألق راشفورد، كان موجود أيضًا تجاه روني في موسم 2004 – 2005، الناس كانت ترى أن روني من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم”.

وأكملت “إذا استمر راشفورد على نفس طريق روني، فإنه سيسجل مزيدًا من الأهداف، وسيفوز بالبطولات وسيعد من نخبة اللاعبين لأكثر من 10 سنوات”.

وأردفت “إلا أنه وبحلول موسم 2027-2028، قد يقال عنه إنه انتهى ولا يستطيع الاستمرار في اللعب”، في إشارة إلى الهجوم على روني بالوقت الحالي.