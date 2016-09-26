رسميا - الزمالك يطلب إقامة نهائي إفريقيا في القاهرة بحضور 100 ألف مشجع

أرسل الزمالك طلبا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، بحضور 100 ألف مشجع.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات تليفزيونية رغبته في إقامة المباراة في استاد القاهرة بحضور 100 ألف مشجع، ووجه الدعوة لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قال في تصريحات إذاعية إن ملعب برج العرب الأقرب لاستضافة المباراة، بناء على طلب الأمن. ( اقرأ تصريحاته )