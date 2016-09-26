وزير الرياضة يكشف موقف الرئيس من حضور نهائي إفريقيا

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحسم موقفه بشأن دعوة الزمالك لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وقال عبد العزيز: "أشكر نادي الزمالك على توجيه الدعوة للرئيس السيسي ولي لحضور المباراة".

وتابع "أجندة الرئيس ستحسم موقفه بشأن حضور المباراة".

وأشار عبد العزيز إلى أن ملعب المباراة لم يتحدد حتى الآن.

وطلب الزمالك بشكل رسمي إقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة بحضور 100 ألف مشجع.