بالصور.. محافظ المنيا يلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى والطلبات‎

التقى عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بعدد من المواطنين لبحث مجموعة من الشكاوى والطلبات الخاصة بهم والتي تنوعت ما بين صحة وتموين ومياه شرب وصرف صحي وكذلك مشاكل التعليم.

​وكلف المحافظ إدارة المجالس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومجلس مدينة ابوقرقاص بسرعة البت في إطلاق اسم الشهيد محمد خلف سليم على إحدى المدارس، تكريمًا له و تقديرًا لما قدمه من تضحية بالنفس من أجل الوطن، وتخليدًا لذكراه العطرة.

وأكد “البديوي” أنه سيقوم بزيارة ميدانية قريبة لمدينة مغاغة استجابة لطلبات عدد من الأهالى ضمن جولاته على مراكز المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات العامة والمشروعات الإنتاجية والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين وتؤرقهم وإصدار التوجيهات اللازمة لحلها.

يذكر أن المحافظ قد خصص ساعة يوميًا للقاء المواطنين الذين لديهم مشكلات عاجلة وتتطلب تدخل المحافظ الفوري واتخاذ القرارات فيها.