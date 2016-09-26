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طلاق نادين الراسي وجيسكار أبي نادر هل يوصل الى القتل؟

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الإثنين 26-09-2016 14:19

يوم بعد يوم، تتكشف أمور جديدة ومثيرة في قضية طلاق الممثلة نادين الراسي ورجل الأعمال جيسكار أبي نادر، والتي بدأت تتحول إلى فضائح. فلقد وصلت "مشاكلهما" إلى ذروتها، بعدما تم نشر عناوين عريضة تتحدث عن ضرب وتهديد بالقتل بين الطرفين، وافقت نادين الراسي على مضمونها بعدما قامت بإجراء "ريتويت" على حسابها على "تويتر" ، كان قد سبقها قبل يومين حملة شنتها نادين على جيسكار على خلفية مشاركته في مسلسل بعنوان "زوجتي أنا".

فخبر مشاركة زوج نادين في مسلسل "زوجتي أنا" صار واقعاً، حتى أنه نشر صورة له من موقع التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
ولكن يبدو أن ليس إتجاه جيسكار نحو التمثيل هو الذي أثار بلبلة كبرى، بل أيضاً عنوان المسلسل ومضمونه، حيث استنتج البعض ومن بينهم نادين أنه يتناول قصة حياتها مع طليقها، فما كان منها إلا أن شنت هجوماً عنيفاً عليه قبل يومين، ووصفته بالوصولي والإستغلالي، عبر تغريدة قالت فيها "اللي بيقضّي حياتو وبيكون وصولي وإستغلالي، ما في شي بيغيّرو. متل دنب الكلب اللي حطّوا بالقالب ١٠٠ سنة وبس شالوا رجع طعج" وذلك بعدما أعلن حداد انه استبدل اسم المسلسل الذي سيشارك فيه جيسكار إلى "زوجتي أنا"، بعد أن كان "الزوجة الثانية".

هذه البلبلة إستدعت تعليقاً من المنتج مروان حداد، عبر نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" كتب فيها " قصة مسلسل زوجتي أنا تدور حول صراع بين رجلين تزوجا إمراة واحدة وكل منهما يدعي أنها زوجته"، وتابع في تغريدة ثانية" قصة مسلسل زوجتي أنا لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بحياة جيسكار أبي نادر الزوجية ولا رابط بينهما.وأحداث المسلسل من وحي أفكار كاتبته فقط".

أما جديد نادين وجيسكار الشخصي، فهو نشر كواليس خلاف كبير بين الطرفين وصل الى حد الضرب والتهديد بالقتل، تم إدراجه تحت "على لسان شهود عيان"، ووافقت الراسي عليه من خلال إعادة نشره على "تويتر"، ويشير إلى أن طليقها إتهمها بسرقة ماله من الخزنة وبعضاً من أثاث المنزل، وأنها دخلت البيت بغياب جيسكار بهدف تصويره لكي تؤكد أنها لم تسرق شيئاً- وهو البيت نفسه الذي كانت قد غادرته مع أولادها إلى بيت آخر، بعد إصرار جيسكار ابي نادر على البقاء فيه- ففوجئت بعودة جيسكار، الذي حاول الاعتداء عليها، فما كان منه إلا أن ضربته بسبب إداعاءات الكاذبة، فعمد إلى تهديدها بالقتل على مسمع الجيران.

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