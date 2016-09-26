مروان خوري ينفي ويوضح

بيروت_ سيدتي نت

بعد أن تقدمت نقابة الموسيقيين المحترفين، التي يترأسها الفنان مروان خوري بكتاب إلى الامن العام، يطالب بتنظيم عمل الموسيقيين والمغنين غير اللبنانيين في لبنان، اعتبر كثيرون أن الكتاب موجهاً فقط، الى الفنانين والموسيقيين السوريين الذين يعملون في لبنان، مما استدعى توضيحاً من الفنان مروان خوري أوضح فيه عبر سلسلة تغريدات اللُبس الذي رافق هذا الموضوع.

مروان خوري أوضح عبر سلسلة تغريدات موقف النقابة، وكتب في إحدى التغريدات "عطفاً على البيان الذي نشر باسم نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان والتي أترأسها حالياً أحب أن أوضح وأؤكد " إن القرار ليس حصرياً بالأخوة الزملاء الموسيقيين السوريين بل هو موجه لكل الفنانين الأجانب كما جاء ذكره في نشرة الامن العام". وأضاف في تغريدة أخرى "وبالتالي نحن نعمل إسوة بكل النقابات العربية الشقيقة التي تحمي حقوق فنانيها! إقتضى التوضيح وشكراً".

وكان عدد من الموسيقيين والمغنين اللبنانيين، قد اشتكوا إلى نقابة الموسيقيين المحترفين، إستبدالهم بفنانين غير لبنانيين، ما أثر سلباً عليهم وأصبحوا عاطلين عن العمل، بسبب استغلال اصحاب الملاهي الليلية والمطاعم والفنادق، لفارق الأجر بين الفنان اللبناني وغير اللبناني، الامر الذي دفع الفنان مروان خوري بصفته رئيساً للنقابة، إلى مطالبة وزارة العمل بضرورة إصدار قرار يتضمّن تحذيراً إلى أصحاب المطاعم والملاهي والفنادق من استخدام فنانين أجانب وعرب، دون حيازتهم الأوراق القانونية.