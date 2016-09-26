الأمير ويليام والدوقة كيت نزلاء في فندق مياهه ملوثة وخدمته متدنية!

في الوقت الذي يتهافت فيه المشاهير والأثرياء لزيارة أهمّ وأغلى فنادق العالم بهدف الرفاه والحصول على خدمة مثالية، ثمّ التباهي والحفاظ على الـ prestige أمام الملايين، أمضت أميرة التواضع كيت ميدلتون Kate Middleton، كما يلقّبها البعض، وزوجها الأمير ويليام Prince William، ليلة استجمام في فندق متواضع من فئة ثلاث نجوم في إحدى المدن الكندية، وهو فندق قال عنه النزلاء السابقون إنّ مياهه صفراء ملوثة، وغرفه صغيرة الحجم.

يقع الفندق في مدينة "وايت هورس" التي يكثر فيها تسلّق الجبال والاستمتاع بجمال الطبيعة بعيداً من الضجيج، حسب ما ذكرت صحيفة الـ daily mail البريطانية. وتحتوي الغرفة التي حجزها الأميران على بعض معدات المطبخ كالمايكرويف وثلاجة صغيرة، فيما يفتقر الفندق لأيّ عامل في خدمة الزبائن.

وفي زيارة الأميرين إلى كندا التي ستستمرّ ثمانية أيام، اختطفا يوماً عابراً بعيداً من أطفالهما لقضائه وحيدين في مدينة وايت هورس الكندية الغنية بطبيعتها الجذابة، فكانت المفاجأة أنّهما اختارا فندقاً متواضعاً، تبلغ تكلفة الإقامة فيه لشخصين 95 جنيهاً استرلينياً فقط (120 دولاراً)، من دون أن يكون مستوى خدماته مرتفعاً.

ووفقاً للمراجعة التي أجراها موقع "العربية.نت" للفندق وتعليقات النزلاء عليه، فقد قال مستخدمو موقع "TripAdvisor" إنّ الغرف صغيرة وقديمة، ولا تحتوي على مكيّف للهواء، فيما قال البعض إنّ الفندق غير نظيف، كما شكا بعض زواره من أنّ مياهاً صفراء اللون تخرج من صنبور المياه الساخنة.

يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية لدوق كامبرديج وزوجته برفقة ابنيهما هي أول زيارة رسمية للعائلة إلى خارج بريطانيا، منذ أن أطلّت الطفلة تشارلوت على الحياة قبل 16 شهراً، وهي الزيارة الثانية للأميرين إلى كندا، إذ كانت الزيارة الأولى في عام 2011 بعد وقت قصير من زواجهما.