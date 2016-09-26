سعد لمجرد: نعم رفضت طلب شيرين عبد الوهاب... ولا أحب أحداً

بيروت_ سيدتي نت

أطلّ الفنان المغربي سعد لمجرد مع الاعلامية مهيرة عبد العزيز عبر برنامج "صباح العربية"، ورد على ما قالته الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنّه أوقف مشروع الدويتو بينهما، لأنها اشترطت إجراء بعض التغيير عليه لكي يتم تنفيذه.

وعن الشخص الذي بادر إلى طرح مشروع الدويتو وأسباب توقفه قال لمجرد " أنا وشيرين بادرنا إلى المشروع عندما إلتقينا، وقلنا يجب أن نقدّم أغنية حلوة. ثم إقترحت أغنية مغربية وجهزت لها كلاماً مصرياً من كلمات مصطفى مرسي لكي تغنّيه شيرين، لكنها تراجعت عن العمل بسبب الإيقاع المغربي. وعندما قالت لي أعتذر لا أستطيع المشاركة، أجبتها حسناً. الامر عادي جداً، ولكننا لا نزال أصدقاء".

سعد لمجرد أكّد أنّ الدويتو يتميّز بصبغة معينة، وأضاف "أنا رفضت التغيير، لأنه إذا أزيلت هذه الصّبغة راحت الاغنية".

وعن الفنّانة التي ستشاركه الدويتو مكان شيرين قال لمجرد : "انا سوف أغنيها لوحدي".

وعمّا إذا كان سيحذف المقطع المصري الذي كانت من المفترض أن تغّنيه شيرين، قال" سأغنّيها كلّها باللهجة المغربيّة".

إلى ذلك نفى لمجرد وجود علاقة حب تجمعه بالعارضة الإيطالية لورا التي شاركته في كليب "غلطانة" وقال "أبداً هي مجرد صديقة".

أما عن شائعات الحب التي تلاحقه دائماً، وما إذا كان مرتبطاً بقصة حب قال" لا تربطني علاقة غرامية بأحد. أنا مشغول بموسيقاي بالكلمات والألحان وبمشاريعي المقبلة"

كما تحدّث لمجرد عن فتاة أحلامه قائلاً "هي فتاة بسيطة تتفهّم أن معظم المعجبين هم من البنات".