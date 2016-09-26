هل سيؤدي حمل بيلين كاراهان إلى انسحابها من مسلسل "كفى"؟

بعد أخبار صحفية تم تسريبها قبل أسابيع حول حملها، أعلنت الممثلة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في مسلسل "حريم السلطان" بشكل رسمي لوسائل الإعلام التركية أنها حامل بمولودها الثاني.

بيلين بطلة الموسم الثاني من المسلسل الإجتماعي "كفى" مع يوردير أوكور الذي حقّق موسمه الأوّل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتصدّر الرايتنغ في تركيا طيلة حلقات الموسم كاملة، لم تجب عن سؤال حول ما إذا كان حملها سيشكل ضغطاً جسدياً عليها خلال تصويرها حلقات الموسم الثاني من مسلسلها.

وكانت بيلين قد تزوّجت من رجل الأعمال بدري جونتاي في العام 2014 ، وأنجبت طفلها علي ديمير في العام نفسه، ولم تكن حينها مرتبطة بأي عمل درامي، حيث أنجبت إبنها بعد انتهاءها من الموسم الرابع من "حريم السلطان" بفترة طويلة.

وعن حملها الجديد قالت "أنا سعيدة جداً بحملي لأني أريد لإبني علي ديمير البالغ من العمر عاماً ونصف العام شقيقاً، وأنا وزوجي بدري متحمسان للطفل الثاني كثيراً، وننتظر قدومه بشغف".

وتعد بيلين كاراهان ممثلة محظوظة بحسن إختياراتها لأعمالها الدرامية القليلة، فهي لم تشارك سوى بثلاث مسلسلات تصدّرت الرايتنغ في تركيا وأكثر من 60 دولة في العالم.

فمسلسلها الأول "سنوات الصفصاف" مع آصلي إينفر وإبراهيم كندرجي استمر خمس سنوات، ومسلسلها الثاني "حريم السلطان" استمر أربع سنوات، ومسلسلها الإجتماعي الثالث "كفى" قارب على دخوله عامه الثاني بنجاح منقطع النظير، وينتظر ملايين المشاهدين العرب دبلجته للغة العربية قريباً.

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