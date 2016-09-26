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الشرطة التركية تعتقل 76 فردًا من السلك القضائي على خلفية محاولة الانقلاب

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الشرطة التركية تعتقل 76 فردًا من السلك القضائي على خلفية محاولة الانقلاب الشرطة التركية تعتقل 76 فردًا من السلك القضائي على خلفية محاولة الانقلاب

ضابط شرطة تركي – رويترز

اعتقلت الشرطة التركية 76 فردًا من العاملين في القضاء، في وقت مبكر اليوم الاثنين، خلال عمليات أجريت في 4 محافظات كجزء من التحقيق الذي يجري بشأن حركة فتح الله جولن، التي اتهمت بتدبير محاولة التمرد الفاشلة في 15 يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة «حريت» التركية أن الشرطة التركية اعتقلت 76 من المشتبه بهم، في عمليات متزامنة جرت في محافظات واقعة بمنطقة بحر إيجه «مانيسا وكوتايهة ومحافظة قونيه»، مشيرة إلى استمرار عمليات إلقاء القبض على المشتبه بهم المتبقيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض المعتقلين المشتبه بهم كانوا قد استخدموا تطبيق «بايلوك» للهاتف المحمول، وهو برنامج تواصل كان يستخدمه نحو 180 ألف من حلفاء المعارض التركي البارز فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أنه من بين أولئك الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم، من حضروا اجتماعات حركة جولن، كما تضمنت مساعدي أعضاء النيابة العامة التركية الذين كانوا محتجزين من قبل في عمليات استهدفت الحركة.

وتشن التركية حملة أمنية شرسة ضد المشتبه في دعمهم محاولة التمرد الفاشلة، إذ قامت باحتجاز حوالي 35 ألف شخص، وتم فصل عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية في مجالات القضاء والتعليم والإعلام والصحة والجيش.

أ ش أ

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