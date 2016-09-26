عماد سليمان: قائمة المنتخب تجاهلت ثلاثي الإسماعيلي رغم تألقهم

أكد عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، أن قائمة منتخب مصر ظلمت لاعبي الفريق محمد عواد، ومحمود متولي، ومحمد فتحي نظرًا لأداء الثلاثي الثابت، والذين يسعوا لتطويره عن كل مباراة مع الدراويش في مباريات الدوري.

وأشار سليمان إلى أن الثلاثي قادرين على تخطي هذه المرحلة، وإثبات قدراتهم الفنية للانضمام إلى معسكر المنتخب في وقت لاحق.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر قد أعلن عن قائمة لاعبيه فى معسكره القادم استعدادًا لمباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم، والتي خلت من لاعبي الإسماعيلي.