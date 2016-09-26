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الإمارات وكوريا تمددان بقاء مواطني البلدين 90 يوماً دون تأشيرات مسبقة

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الإمارات وكوريا تمددان بقاء مواطني البلدين 90 يوماً دون تأشيرات مسبقة الإمارات وكوريا تمددان بقاء مواطني البلدين 90 يوماً دون تأشيرات مسبقة

وقعت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بشأن تمديد مدة بقاء مواطني البلدين ــ من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية ــ إلى " 90 " يوما كحد أقصى دون الحصول على تأشيرات سفر مسبقة وذلك ابتداء من يوم" 21 " من شهر سبتمبر عام 2016.

وقال   أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ عقب توقيع مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي البلدين في نيويورك ــ أن تمديد فترة بقاء مواطني البلدين في أراضي كل منهما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسعيهما المستمر لتقديم خدمات متميزة لمواطنيهما .

وأضاف أن المذكرة تعزز مستويات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.

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