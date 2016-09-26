محمد بن زايد يستقبل المنتخب الوطني لرياضة المعاقين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في قصر البحر ــ المنتخب الوطني لرياضة المعاقين الذي حقق سبع ميداليات " ذهبية و فضية و برونزية " خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره واعتزازه بما قدمه أبطالنا من إنجاز غير مسبوق في أحد أهم المحافل الرياضية العالمية .. مشيرا سموه إلى أن أعضاء الفريق اثبتوا جدارتهم وتفوقهم وإصرارهم على تحقيق الأفضل لوطنهم ولأنفسهم.

> وقال سموه " سعيد جدا بتجدد اللقاء بفرسان الإرادة وهم يحققون كما عدناهم دوما النتائج المشرفة ورفعوا راية وطنهم عالية في المنافسات العالمية ".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ تولي الرياضة بأنواعها وأشكالها كافة أهمية وعناية وتحرص على دعم و تكريم من يحقق إنجازات مشرفة ترفع راية الوطن عالية خفاقة في المحافل الدولية خاصة ذوي الإعاقة والذين لم يحققوا النتائج المشرفة فقط بل يثبتون في كل مرة أن الإعاقة لا تقف حائلا أمام الانطلاق إلى الأمام والتفوق والإنجاز.

وقال سموه ــ لدى تهنئته أعضاء الفريق ــ أن الروح الوطنية والعزيمة القوية وإرادة أبنائنا وبناتنا أثبتت أنها تصنع النجاح والتميز والتفوق.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التحية لأمهات وآباء الأبطال الذي وقفوا إلى جانب أبنائهم بتشجيعهم ودعمهم الذي أسهم مع إرادة اللاعبين واللاعبات في تحقيق الانتصارات التي أهلتهم لنيل المراكز الأولى مشيرا سموه الى " أهمية الاستمرار في هذا العطاء وبذل مزيد من الجهود والعمل بجد كما عهدناه منهم لمواصلة هذا الطريق المشرف ".

وأشاد سموه بجهود الجميع من إداريين وفنيين ومدربين بتوفير عوامل النجاح كافة لهذا المنتخب المشرف .. مطالبا سموه إياهم مضاعفة العمل والجهود وتحقيق مزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن وأبناؤه.

كما أشاد سموه بالشركاء ورعاة منتخب الإمارات بمساهماتهم ودعمهم المنتخب وانجازاته .. ودعاهم الى طرح أفكار جديدة تدعم الرياضة في دولة الإمارات وتحقق لها التطور والتقدم المنشود.

وضم الوفد لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للمعاقين يرافقهم محمد الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين رئيس الوفد وماجد العصيمي نائب رئيس الوفد رئيس الاتحاد الآسيوي لرياضة المعاقين إضافة إلى الجهازين الإداري والفني للمنتخب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين.