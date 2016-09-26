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الأمن التونسي يوقف إرهابيًا قبل تسلله إلى ليبيا

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الأمن التونسي يوقف إرهابيًا قبل تسلله إلى ليبيا الأمن التونسي يوقف إرهابيًا قبل تسلله إلى ليبيا

قوات الأمن التونسية – أرشيفية

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين، إنها أوقفت عنصرًا إرهابيًا قبل تسلله إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان الداخلية أن وحدات الحرس الوطني بمنطقة رمادة التابعة لولاية «تطاوين» جنوب البلاد تمكنت من إلقاء القبص على عنصر إرهابي مشتبه به كان ينوي الالتحاق بالجماعات الإرهابية بليبيا.

وأوضحت أنه بالتحري معه تبين أنه مفتش عنه لفائدة الأجهزة الأمنية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

كانت مدينة «رمادة» شهدت هذا العام اختفاء العشرات من الشباب ممن التحقوا بتنظيمات متشددة في ليبيا.

وأثبتت تحقيقات أمنية تورط عناصر تونسية في عمليات إرهابية داخل البلاد بعد أن كانوا تلقوا تدريبًا في معسكرات تنظيم داعش المتطرف بليبيا.

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