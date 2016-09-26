«الهواري» يطمئن هاتفيًا على بعثة المنتخب المصري عقب هزيمته بمونديال كولومبيا

أجرى حازم الهواري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اتصالاً هاتفيًا ببعثة منتخب مصر للصالات بعد الهزيمة من الأرجنتين في إطار منافسات دور الـ8 من بطوة العالم في كولومبيا.

وطالب الهواري اللاعبين بعدم الحزن، مؤكدًا أنهم قاموا بتقديم كافة ما لديهم لاسعاد المصريين واستطاعوا الإطاحة بأحد أقوى الفرق من البطولة وهو المنتخب الإيطالي.

وأكَّد اللاعبين أنَّهم صنعوا انجاز بتخطي منتخبات مثل البرازيل وإيطاليا وإسبانيا في التصنيف.

واختتم الهواري حديثه بتقديم الشكر لكافة اللاعبين والجهاز الفني، وأبلغهم تحيات المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد.