البحرين: نواجه محاولات إيران العبث بأمن وسلام البلاد

أكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، أن بلاده لا تزال تواجه محاولات إيران العبث بأمنها وسلمها الأهلي، مشيرا إلى أن طهران تواصل تدخلها في المنطقة عبر ميليشيات وجماعات إرهابية.

وقال وزير خارجية البحرين: “لازلنا نسمع بصدور دعوات طائفية من إيران”، مضيفا: “الجهود العربية لم تجد تجاوبا من طهران”.

وأوضح آل خليفة أن دول الخليج والدول العربية لطالما عاملت إيران وفق مبدأ حسن الجوار.

وفي السياق، أكد وزير خارجية البحرين أن ليبيا بحاجة لتكاتف جميع الأطراف للتغلب على التحديات، فيما تحدث عن “مواصلة البحرين التزامها بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.

وعن الأزمة السورية، قال وزير خارجية البحرين إنه يجب إبعاد كافة التدخلات الخارجية في سوريا، مضيفا: “يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى عموم سوريا وفق قرارات مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن البحرين تقف مع تطلعات الشعب السوري، فيما طالب إسرائيل بأن تكون جادة في عملية السلام.

ودعا وزير خارجية البحرين إلى بسط السلطة في عموم العراق وإيقاف نفوذ الميليشيات.