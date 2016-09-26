إخلاء سبيل 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر برئاسة المستشار حسام الهلباوى بإخلاء سبيل 6 أشخاص بضمان محل إقامتهم لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بشبين القناطر.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من "تامر محمد" باحث شرعى بدار الإفتاء المصرية بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحد جيرانه ما تسبب فى رشح المياه بمنزله.

أخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية وانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتم ضبط "عمرو.ر" عاطل و5 آخرين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم الأول وتبين وجود حفرة مساحتها 2 متر × 120 سم بعمق نحو 12 مترا، وتم ضبط أدوات الحفر عبارة عن فأس وموتور رفع ومواسير تم التحفظ عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9928 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.