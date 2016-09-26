تقرير في الجول – كيف أصبح سيرجي روبيرتو ' أفضل ظهير أيمن لبرشلونة '

تحول سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة من خط الوسط إلى مركز الظهير الأيمن، وإذا به يقدم مستوى متميزا للغاية خاصة ضد سبورتنج خيخون.

اختارت صحيفة "سبورت" الإسبانية اللاعب الدولي كأحد نجوم المباراة ومنحته تقييما بدرجة 8، مشيرة إلى أنه أظهر جودته كظهير أيمن في خطة لويس إنريكي.

كيف أصبح روبيرتو الأفضل؟

شرح لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سيرجي روبيرتو هو أفضل ظهير أيمن لبرشلونة، ضد خيخون كان رائعا ومحددا، برشلونة كان يعاني في التقدم للهجوم".

وأضاف "لحسن الحظ أخذنا الأفضلية وتحولنا من الجناح في وجوده".

في الموسم الماضي بدأ روبيرتو بأداء متميز للغاية في وقت إصابة داني ألفيش، قبل أن يضطر للعب في خط الوسط مرة أخرى بسبب الإصابات الكثيرة.

لعب روبيرتو في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم الماضي في 13 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا خلال الـ13 مباراة خسر برشلونة 3 مباريات وتعادل مباراتين وفاز في 8 مباريات.

خلال الموسم الماضي قام روبيرتو بـ36 اعتراض ناجح من أصل 79، وفاز بـ29 مراوغة من أصل 41، وفاز بـ22 كرة هوائية من أصل 43.

في نفس الموسم قام ألفيش بـ37 اعتراض من أصل 97 وبـ24 مراوغة من أصل 39 و17 كرة هوائية من أصل 49.

سرعان ما تكيف الدولي الإسباني على دوره الجديد مع برشلونة وأرقامه أصبحت جيدة للغاية، خلال الموسم الجاري لعب في 6 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف لم يشارك سوى في مركز الظهير الأيمن فقط.

كيف يحقق برشلونة الاستفاد القصوى من روبيرتو؟

في الدعم الهجومي وOverlapping فروبيرتو قدم أفضل ما يمكن وأظهر قدراته ضد خيخون، وتكيف على اللعب كظهير أيمن، دائما يخلق المساحات على الطرف الأيمن وظهر هذا جليا في كرة الهدف الثاني الذي سجله رافينيا ألكانتارا ضد خيخون.

مرر روبيرتو ضد خيخون 4 تمريرات حاسمة ولديه نسبة تمرير ناجحة 74%، ولم يتغاضى عن واجباته الدفاعية وفاز بـ7 اعتراضات قام بهم وحجب تسديدتين.

كيف يرى روبيرتو دوره الجديد؟

قال سيرجي:"في كل مرة ألعب في مركز الظهير الأيمن استمتع أكثر وأتعلم تحركات جديدة سواء في الدفاع أو الهجوم".

وفي مقابلة له مع صحيفة "سبورت" الإسبانية قال:"أشعر أنني تكيفت على المركز في كل مرة، لقد كان مركزا جديدا علي، لكن مع مرور المباريات أصبح مألوفا بتحركاته، وأتفهم زملائي".

وأتم "أستمتع طوال الوقت في اللعب كظهير".

خلال الموسم الماضي لعب روبيرتو في مركز الظهير الأيمن كما ذكرنا سابقا في 13 مباراة بكل المسابقات وفي خط الوسط في 29 مباراة والجناح الأيمن مباراتين والأيسر مباراة وكظهير أيسر في 4 مباريات وصنع 7 أهداف وسجل هدفا.

هذا الموسم لم يلعب روبيرتو سوى في مركز الظهير الأيمن ومن الواضح حسب تصريحات إنريكي أنه أصبح اللاعب الأساسي في ذلك المركز.