تفاصيل أول مسلسل بين «ONTV» وسينرجي وايت

كتبت – إنجي لطفي

بعد توقف تصويره لأكثر من مرة بسبب أزمات إنتاجية، قرر المنتجان ياسر سليم وتامر مرسي شراء مسلسل “الكبريت الأحمر” الذي يقوم ببطولته كل من داليا مصطفى وأحمد السعدني.

وتعاقد “سليم” على بيع المسلسل وعرضه على شاشة أون تي في، ويعد هذا التعاون الأول بين شركة سينيرجي وايت وقناة أون تي في بعد أن تم تسليم الرعاية الإعلانية لشركة برومو ميديا.

في السياق ذاته بدأ أبطال المسلسل في استئناف المشاهد المتبقية استعدادًا لعرضه على شاشة أون تي في خلال شهر أكتوبر القادم.

مسلسل “الكبريت الأحمر” من تأليف عصام الشماع وإخراج خيري بشارة ويشارك في بطولته كل من داليا مصطفى، أحمد السعدني، ريهام حجاج وهاني عادل.