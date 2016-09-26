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السياحة: نتوقع عودة السياحة الروسية عقب زيارة وزير النقل الروسي لمصر

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السياحة: نتوقع عودة السياحة الروسية عقب زيارة وزير النقل الروسي لمصر السياحة: نتوقع عودة السياحة الروسية عقب زيارة وزير النقل الروسي لمصر

شرم الشيخ – أرشيفية

توقع مستشار وزير السياحة وجود انفراجة في عودة حركة الطيران ورفع الحظر عن من قبل روسيا عقب زيارة وزير النقل الروسي للقاهرة غدًا.

وشدد مستشار وزير السياحة المصري سامي محمود على أن الفنادق والمنتجعات المصرية جاهزة لاستقبال السياحة الروسية، والتي لن تبدأ بكامل قوتها منذ البداية، ولكنها رويدًا رويدًا سترسل رسالة للعالم، وهذا هو المطلوب، لافتًا إلى أن رفع الحظر الروسي وعودة الطيران سيكون بمثابة رسالة قوية لمختلف دول العالم أن مصر أصبحت آمنة ومستقرة للسائح، الأمر الذي سيغير الصورة الذهنية السابقة عن مصر.

وأشاد محمود – فى حديث خاص لوكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم الاثنين- بأهمية السياحة الروسية لمصر، حيث أن روسيا تعتبر السوق الأول المصدر السياحة إلى القاهرة بأعداد تجاوزت الـ3 ملايين سائح، مشيرًا إلى أن نحو 98% من السياحة الوافدة لمصر تذهب لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى زيارة اليوم الواحد لمدينة الأقصر للتعرف على المعالم التاريخية، متمنيًا أن تعود حركة الطيران في القريب العاجل.

وأكد أن المطارات المصرية أصبحت على مستوى عال يضاهي المطارات العالمية، وخاصة مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وهي المناطق الأساسية والمحببة للسائح الروسي.

أ ش أ

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