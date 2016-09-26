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دوليو الزمالك يسافرون من الكونجو مباشرة إلى جنوب إفريقيا

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دوليو الزمالك يسافرون من الكونجو مباشرة إلى جنوب إفريقيا دوليو الزمالك يسافرون من الكونجو مباشرة إلى جنوب إفريقيا

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة مؤمن سليمان أن يسافر لاعبو الزمالك الدوليين من الكونجو إلى جنوب إفريقيا مباشرة.

– الذي يضم 8 لاعبين من الزمالك – سيواجه الكونجو في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم 2018 يوم 9 أكتوبر.

قبل أن يواجه الزمالك صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في موعد مبدئي حدد من قبل الكاف ليكون 14 أكتوبر.

وقرر سليمان أن يسافر لاعبو الزمالك الدوليين مباشرة إلى جنوب إفريقيا لخوض المباراة.

ويضم المنتخب من الزمالك كل من أحمد الشناوي وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وباسم مرسي.

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