مدرب المنتخب يبرر لـ في الجول استدعاء حجازي

لم يلعب أحمد حجازي أي مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم، ولكنه تواجد ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو. ويبرر أسامة نبيه المدرب العام ضم مدافع فيورنتينا السابق.

حجازي الذي عانى من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تواجد اسمه ضمن قائمة ضمت 24 لاعبا لمواجهة الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في بداية مشوار حلم المونديال. ( تعرف على القائمة )

وقال نبيه لـFilGoal.com: "حجازي يتدرب بقوة منذ فترة مع الأهلي، وتعافى بشكل كامل من إصابته وأنهى برنامجه التأهيلي".

وتابع "الجهاز الفني تأكد من جاهزية حجازي".

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