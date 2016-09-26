أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حياتو لأبو ريدة: أمم إفريقيا 2017 في الجابون ولن يتم نقلها

Google+ Print
حياتو لأبو ريدة: أمم إفريقيا 2017 في الجابون ولن يتم نقلها حياتو لأبو ريدة: أمم إفريقيا 2017 في الجابون ولن يتم نقلها

قال عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن كأس الأمم الإفريقية 2017 ستقام في الجابون ولن يتم نقلها.

وكان من المنتظر أن تستضيف الجابون البطولة بين 14 يناير و5 فبراير المقبلين، ولكن الاضطرابات السياسية التي ضربت الدولة هددت بنقلها.

ولكن حياتو أكد أثناء لقاءه بهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري أن البطولة لن تنقل من الجابون.

وتسببت إعادة انتخاب عمر بونجو – نجل الرئيس السابق علي بونجو – كرئيس للدولة لفترة جديدة في مظاهرات عنيفة بالدولة الوسط إفريقية

وأشار عدد من التقارير الصحفية - أهمها على موقع "أفريكا توب سبورتس" – أن الوضع السياسي الحالي في الجابون والحالة الإقتصادية السيئة بسبب انخفاض البترول التي تعتمد عليه الجابون كدولة مصدرة له يهدد استضافة الجابون للبطولة، وهو ما نفاه حياتو.

وتأهل المصري الحاصل على اللقب 7 مرات للبطولة بعد غياب دام 3 نسخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس