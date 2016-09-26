حياتو لأبو ريدة: أمم إفريقيا 2017 في الجابون ولن يتم نقلها

قال عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن كأس الأمم الإفريقية 2017 ستقام في الجابون ولن يتم نقلها.

وكان من المنتظر أن تستضيف الجابون البطولة بين 14 يناير و5 فبراير المقبلين، ولكن الاضطرابات السياسية التي ضربت الدولة هددت بنقلها.

ولكن حياتو أكد أثناء لقاءه بهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري أن البطولة لن تنقل من الجابون.

وتسببت إعادة انتخاب عمر بونجو – نجل الرئيس السابق علي بونجو – كرئيس للدولة لفترة جديدة في مظاهرات عنيفة بالدولة الوسط إفريقية

وأشار عدد من التقارير الصحفية - أهمها على موقع "أفريكا توب سبورتس" – أن الوضع السياسي الحالي في الجابون والحالة الإقتصادية السيئة بسبب انخفاض أسعار البترول التي تعتمد عليه الجابون كدولة مصدرة له يهدد استضافة الجابون للبطولة، وهو ما نفاه حياتو.

وتأهل المنتخب المصري الحاصل على اللقب 7 مرات للبطولة بعد غياب دام 3 نسخ.