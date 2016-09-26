أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك لـ في الجول: الكاف وعدنا بتغيير موعد مباراة النهائي

Google+ Print
الزمالك لـ في الجول: الكاف وعدنا بتغيير موعد مباراة النهائي الزمالك لـ في الجول: الكاف وعدنا بتغيير موعد مباراة النهائي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن حصوله على وعد من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "زرت مقر الكاف بصحبة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، لمقابلة حياتو".

وتابع "تلقينا وعدا من حياتو بالموافقة على إقامة مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، ومباراة الإياب يوم 23".

ويواجه الزمالك أزمة بسبب انضمام 8 لاعبين إلى قائمة منتخب لمواجهة الكونجو يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد طلب من الجهاز الفني عدم ضم لاعبي الزمالك إلى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب