الزمالك لـ في الجول: الكاف وعدنا بتغيير موعد مباراة النهائي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن حصوله على وعد من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "زرت مقر الكاف بصحبة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، لمقابلة حياتو".

وتابع "تلقينا وعدا من حياتو بالموافقة على إقامة مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، ومباراة الإياب يوم 23".

ويواجه الزمالك أزمة بسبب انضمام 8 لاعبين إلى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد طلب من الجهاز الفني عدم ضم لاعبي الزمالك إلى المنتخب.