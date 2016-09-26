مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أريد استغلال معنويات لاعبي فريقي المرتفعة أمام الجيش

قال عماد سليمان مدرب الإسماعيلي إن مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري صعبة مشيرا إلى أنه سيستغل معنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربي لتخطي خصمه القادم بالدوري.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 1-0 على نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وصرح عماد سليمان لـFilGoal.com "مواجهة الطلائع صعبة مثل أي مباراة أخرى، سأستغل معنويات لاعبي المرتفعة بعد الفوز على الإنتاج وذلك ضد الطلائع

وأضاف عماد سليمان أن هدف فريقه هو مواصلة الانتصارات وحصد النقاط خاصة وان كل اللاعبين أصبحوا يعلموا أنهم يمثلون فريق واسم كبير وهو النادي الإسماعيلي.

وأشار "الدفع بلاعبين جدد لم يشاركوا فى مباراة الإنتاج أمر وارد خاصة وأن هناك تغيير قد يكون محدودا فى إطار الخطه الموضوعة للقاء والتى تختلف عن خطة أى مباراة أخرى" .

وأوضح المدير الفني للإسماعيلي: "أتمنى أن أثبت التشكيل إلا أن عدم الاستقرار على قوام للفريق ساهم فى هذا الوضع خاصة وأني لم أتحمل المسؤولية إلا منذ أكثر من شهر قليلا".