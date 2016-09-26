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"الداخلية" تضبط 532 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار

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"الداخلية" تضبط 532 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار "الداخلية" تضبط 532 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية من ضبط (38) قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، ضبطت خلالها (27760 لتر بنزين وسولار، و13954 أسطوانة بوتاجاز) و(84) قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت (13,450طن) و(15) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و(49) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط (26) قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (6,847 طن)  و(76) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (66414 علبة سجائر) وضبط (532) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط (4) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (66 طن أعلاف وأسمدة زراعية) و(6) قضية فى مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمول.

 


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مصر 365

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