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تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق حجز قسم حلوان لـ ٢٢ أكتوبر

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تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق حجز قسم حلوان لـ ٢٢ أكتوبر تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق حجز قسم حلوان لـ ٢٢ أكتوبر

>كتب كريم صبحى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة 10 متهمين متورطين فى حرق حجز قسم شرطة حلوان، إلى جلسة ٢٢ أكتوبر المقبل؛ لمناقشة شهود الإثبات، وحضور المتهمين من محبسهم.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كل من، محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد على، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبد اللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدى، باسر صبرى، أحمد عبد الكريم.

 

وجاء ذلك عقب نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان، تدخل على أثرها باقى المسجونين، ما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.

 


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