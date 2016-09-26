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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 7 أسلحة نارية و1900 طلقة فى الإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 7 أسلحة نارية و1900 طلقة فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 7 أسلحة نارية و1900 طلقة فى الإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع فرع الأمن العام للأسلحة والذخيرة بالإسماعيلية ومباحث مركز القنطرة غرب ومباحث مركز الإسماعيلية ومباحث مركز القصاصين من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 7 أسلحة نارية و1901 طلقة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القصاصين مفادها قيام المتهم "محمد.س.ف" 30 سنة عاطل مقيم المحسمة - دائرة المركز مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3340/2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "مقاومة سلطات" وحيازة سلاح نارى، وباستهداف مسكن المتحرى عنه تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد استخدامه فى أعمال البلطجة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب من ضبط المتهم "طارق.ذ.ر" 38 سنة عاطل دائرة المركز وبحوزته 5 طبنجات صوت وكذا 1900 طلقة صوت عيار 9 مم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية فى ضبط المتهم "سمير.س.أ" 31 سنة عاطل مقيم أبو عطوة - دائرة المركز سبق اتهامه فى 6 قضايا بتهم "مخدرات" وبحوزته سلاح نارى "طبنجة بريتا" مطموسة الأرقام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهم للوقوف على مصدر تحصلهم على الأسلحة، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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