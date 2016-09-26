ضبط 275 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، أن مديرية التموين بسوهاج شنت بالاشتراك مع الإدارة العامة للشئون الوقائية وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، وإدارة مباحث التموين بالمحافظة، ومديرية الطب البيطرى حملة مكبرة بناحية مدينة سوهاج، أسفرت عن تحرير 17 محضرا متنوعا، حيث تم تحرير محضر جنح قسم ثان سوهاج ضد "أسامة.ى.أ.ج" صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بشارع أحمد لطفى السيد المتفرع من شارع الجمهورية بسوهاج لحيازته كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى "150 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و75 كجم بط، و35 كجم سمان، و10 كجم صدور فراخ، و5 كجم أكياس بانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى".

كما تم تحرير 12 محضر عدم إعلان أسعار لأنشطة تجارية مختلفة، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية لأصحاب محلات بيع المأكولات.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.