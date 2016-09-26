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مباحث الضرائب تضبط 50 طن أقمشة مستوردة بـ 5 مليون جنيه مهربة من الجمرك

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مباحث الضرائب تضبط 50 طن أقمشة مستوردة بـ 5 مليون جنيه مهربة من الجمرك مباحث الضرائب تضبط 50 طن أقمشة مستوردة بـ 5 مليون جنيه مهربة من الجمرك

>كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم برئاسة اللواء يسرى خليفه من ضبط 50 طن اقمشة فاخرة مستوردة ومهربة غير خالصة الرسوم الجمركية بالمقطم.

وردت معلومات للواء محمد ذكاء وكيل الإدارة للمكافحة، بوجود مخزن للاقمشة المهربة جمركيا بمنطقة المقطم وبإجراء التحريات تبين أن المخزن عبارة عن "بدروم وغرفة"  داخل عقار يمتلكه تاجر للأقمشة له محال بالأزهر ويتخذ العقار الذى يمتلكه بالمقطم كمخبئ سرى له.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التهرب الجمركى وبصحبتهم لجنة بمصلحة الجمارك من ضبط المخزن والتاجر بداخلة 50 طن ونصف أقمشة مستوردة مهربة جمركيا تقدر قيمتها ب 5 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقام التاجر بدفع 170 الف جنيه كجزء من قيمة التصالح.


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