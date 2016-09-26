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رئيس جامعة الزقازيق يعلن تخصيص 10 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب

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رئيس جامعة الزقازيق يعلن تخصيص 10 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب رئيس جامعة الزقازيق يعلن تخصيص 10 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق عن تخصيص 10 مليون جنيه لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لطلاب الجامعة مناشدا الطلاب بضرورة المطالبة بحقوقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة فى ممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

 جاء ذلك خلال لقائه اليوم بطلاب كلية الطب البيطرى وأضاف أن الكلية باعتبارها واحدة من أوائل الكليات التى أُنشأت بجامعة الزقازيق وحصولها على الاعتماد فإن ذلك يحفز أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بها على التميز دائماً.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء العراقى عميد الكلية على ضرورة التزام الطلاب بالمحاضرات والدروس العملية مع ضرورة مشاركتهم فى الأنشطة الطلابية حيث انها جزء يكمل المنظومة التعليمية مضيفة أن إدارة الكلية ستبذل قصارى جهدها لتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب فى الكلية وان ادارة الكلية مستعدة لتلقى أى استفسارات.

من ناحية أخرى أصدر عبد البارى، القرار رقم 1560 بتكليف الدكتور جودة عطية محمد عطية للقيام بعمل عميد كلية الهندسة بالجامعة لحين تعيين عميدا جديدًا.

كما أصدر  القرار رقم  1561 بتعيين الدكتور هلال عبد الفتاح السيد عفيفى الاستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة وكيلا للكلية لشئون  خدمة المجتمع و تنمية البيئة لمدة عام اكاديمى ينتهى في 31/7/ 2017 أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة بالكلية أيهما أقرب.

 

 


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