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البرلمان السوري يتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهاب

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البرلمان السوري يتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهاب البرلمان السوري يتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهاب

البرلمان السوري – أرشيفية

اتهمت رئيسة البرلمان السوري هدية خلف عباس، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بأنها تشارك وتدعم الإرهاب في سوريا بشكل علني، مشيرة إلى أن الغارة الجوية على موقع الجيش السوري خير شاهد ودليل على ذلك.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن عباس قولها – في مؤتمر صحفي مع نظيرها الإيراني على لارجاني بطهران – “إن حافظ الأسد كان يدعم إيران في حرب الخليج الأولى، قائلًا “نحن نقف معهم (إيران) اليوم كأشقاء، وندعمهم بكل إمكانياتنا، وسيأتي يوم هم الوحيدون الذين سيقفون معنا، ويتخلى عنا الأشقاء الحقيقيون”، مؤكدة أن هذا ما ثبت خلال الأزمة السورية.

وأضافت رئيسة البرلمان السوري أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كان يقرأ المستقبل فيما يتعلق بإيران.

أ ش أ

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