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“هولاند” يلتقي “السراج” في الإليزيه لمناقشة أوضاع ليبيا

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“هولاند” يلتقي “السراج” في الإليزيه لمناقشة أوضاع ليبيا “هولاند” يلتقي “السراج” في الإليزيه لمناقشة أوضاع ليبيا

فرانسوا أولاند

يلتقى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، غدًا الثلاثاء، بباريس رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، حسبما أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) اليوم.

وتأتى زيارة السراج إلى باريس بدعوة من الرئيس هولاند الذى أكد أن الحل لإنهاء الفوضى فى ليبيا يكمن فى التفاف الليبيين حول حكومة وحدة وطنية، ومن المتوقع أن يتناول اللقاء بين الرئيس أولاند ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بقصر الاليزيه تطورات الأوضاع الداخلية فى ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقسامات السياسية بين الليبيين وتحقيق المصالحة.

وتتولى حكومة الوفاق التى نشأت عن اتفاق رعته الأمم المتحدة ووقع فى ديسمبر 2015 فى الصخيرات فى المغرب، إدارة شؤون البلاد لكنها غير قادرة على فرض سلطتها على مجمل المناطق.

ويذكر أن مجلس النواب الليبى، ومقره فى طبرق شرق البلاد رفض، فى 22 أغسطس الماضي، منح الثقة لهذه ، واقترح البرلمان الليبى إعادة تشكيل الحكومة أو تشكيل حكومة مصغرة.

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