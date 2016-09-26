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بالصور .. جولة رئيس جامعة المنيا خلال استقباله الطلاب الجدد بالجامعة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

تفقد الدكتور جمال علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، مكاتب استقبال الطلاب الجدد بالجامعة علي مداخل الجامعة الرئيسية والأماكن الحيوية والمزدحمة بالطلاب، وذلك للتأكد من توفير الخدمات الإرشادية للطلاب كالدلائل والكتيبات التعريفية بالجامعة والكليات وأقسام الكليات والأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، علي الطلاب المترددين علي مكاتب الاستقبال بضرورة التواصل مع مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة والكليات، حيث تعد إدارة رعاية الطلاب أحد أهم أدوات الجامعة في العمل الطلابي وتوفر العديد من الأنشطة التي تتبني جميع الإبداعات والإبتكارات والأنشطة الطلابية منها الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والجوالة وكذلك الإبتكار وريادة الأعمال، لتنتج طالب ذو مهارات علمية وشخصية يستطيع أن يحقق النجاح في حياته العملية.

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