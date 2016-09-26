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بالأسماء.. إحالة 8 من كوادر بلدية دبي للتقاعد وترقية 9 آخرين

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بالأسماء.. إحالة 8 من كوادر بلدية دبي للتقاعد وترقية 9 آخرين بالأسماء.. إحالة 8 من كوادر بلدية دبي للتقاعد وترقية 9 آخرين

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بمجموعة من التعديلات الإدارية في بلدية دبي شملت ترقية أربعة من كوادرها إلى منصب مساعد المدير العام، وخمسة إلى منصب مدير إدارة، في حين شملت التعديلات إحالة ثمانية من موظفيها إلى التقاعد، وذلك استمراراً لعملية تطوير البلدية، وفتح المجال أمام الكوادر الشابة ومنحهم فرصة المساهمة في دعم مسيرة تعزيز الأداء ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

وقد شملت الترقيات كلاً من: المهندس داوود الهاجري، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط، والمهندس خالد الشريف، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، وطالب جلفار، مساعد المدير العام لخدمات البيئة والصحة العامة، وأحمد عبدالكريم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام.

كما تضمنت الترقيات كلاً من: المهندسة ليالي الملا، مدير إدارة المباني، والمهندس نجيب محمد صالح، مدير إدارة التخطيط، والمهندس فهد أحمد العوضي، مدير إدارة الصرف الصحي والري، والمهندسة إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء، وعبدالله خلفان، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة.

من ناحية أخرى، شملت التعديلات الإدارية في بلدية دبي إحالة ثمانية من موظفيها إلى التقاعد وهم: خليفة حارب، مدير إدارة الممتلكات، ورشاد بوخش، المدير التنفيذي للتراث العمراني، وحواء البستكي، المدير التنفيذي لإدارة المختبر المركزي، وحميد المرِّي، مدير إدارة النقليات، وعبدالحكيم مالك، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وإسماعيل البنا، مدير إدارة المرافق الترفيهية، وخليل حسين، مدير إدارة، ومحمد النوري، أخصائي.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود كل من شملهم قرار الإحالة إلى التقاعد، ولما قدموه من إسهامات خلال فترة عملهم، متمنياً سموه لهم كل التوفيق في حياتهم المقبلة.
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