محمد بن راشد يزور موقع إكسبو 2020

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أهمية الوقت والالتزام بالمواعيد المحددة لإتمام تنفيذ البنية التحتية لمعرض دبي اكسبو 2020 من مواصلات داخلية وخارجية ومناطق خدمات ترفيه واتصالات وفنادق والمنشآت الأخرى المحيطة بمبنى المعرض كي يكون هناك متسع من الوقت لوضع الترتيبات النهائية قبل توافد المشاركين في الحدث العالمي من أكثر من 180 دولة حول العالم.

ووجه سموه خلال زيارته موقع إكسبو في منطقة جبل علي وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بأن يتحلوا بالصبر والايجابية والتفاؤل دائما وعند كل صباح كي ينجحوا في عملهم ويؤدوا واجبهم على أكمل وجه.

واكد سموه خلال اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة العليا ثقته المطلقة بهم وبفرق العمل حيث تبدو اللجنة كخلية نحل تعمل بتنسيق كامل وبروح إيجابية وبإرادة قوية من أجل أن يكون معرض دبي اكسبو 2020 مميزا وفريدا ومتفوقا من حيث التنظيم والاستقبال والضيافة والترويج له داخل دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة والعالم.

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> وتضم اللجنة العليا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائبا للرئيس ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عضوا منتدبا ومديرا عاما لمكتب إكسبو 2020 والأعضاء حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومطر محمد الطاير رئيس مجلس المديرين المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

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