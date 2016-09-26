تقرير في الجول - 9 ياردات ونوع العشب سببين في أزمة وست هام بعد تغيير الملعب

هل تصدق أن 9 ياردات إضافية في الملعب تسببت في خسارة فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في 3 مباريات؟

بالتأكيد الأمر غريب نوعا ما لكن هذا ما حدث مع وست هام بعدما انتقل لخوض جميع مبارياته على الملعب الأولمبي في مدينة لندن وترك ملعبه القديم "أبتون بارك" الذي قضى فيه ما يقرب من مائة عام.

وست هام قرر أن يكون الموسم الماضي هو الأخير له في ملعب أبتون بارك وانتقل للملعب الأولمبي الذي استأجره من الشركة التي تملكه بحق انتفاع لمدة 99 عاما.

تعرف على صراع وست هام للفوز بالملعب الأولمبي

وخلال 4 مباريات لعبها وست هام على الملعب الأوليمبي في لندن بالدوري الإنجليزي خسر مرتين وفاز مرة.

بالإضافة إلى خسارة ودية قبل انطلاق الموسم أمام يوفنتوس الإيطالي، وخسارة في الدوري الأوروبي أمام أسترا الروماني، وتلقى حتى الآن 8 أهداف خلال 6 مباريات في جميع البطولات على هذا الملعب.

ويشرح لكم FilGoal.com كيف ساهمت بعض الاختلافات في الملعب الأولمبي عن أبتون بارك في تراجع نتائج وست هام منذ انطلاق الموسم الحالي.

المساحة والمدرجات

منذ سنوات طويلة يخوض وست هام مبارياته في ملعبه القديم أبتون بارك الذي تبلغ مساحة أرضيته 110 ياردة طول × 70 ياردة عرض.

هذه المساحة منحت وست هام أفضلية على ملعبه أمام منافسيه واعتياد الفريق على طريقة لعب معينة تعتمد على إغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة، في ظل عدم وجود فاصل بين المدرجات وأرض الملعب الذي يتسع لـ35 ألف مشجع.

مساحة الملعب الصغيرة مع وجود الجماهير بجانب لاعبيها كان يُصعب مهمة أي فريق يذهب إلى أبتون بارك ليواجه وست هام.

نوع العشب

بالإضافة إلى نوع أرضية الملعب من العشب الطبيعي بنسبة 100% وهي على عكس معظم ملاعب أوروبا في الوقت الحالي.

أرضية الملعب من العشب الطبيعي بنسبة 100% تجعل طبيعة الأرض تتغير بتغيرات الجو وكثرة المباريات، فمثلا مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة في العاصمة الإنجليزية لندن دائما ما كانت أرض ملعب أبتون بارك تتعرض للإصفرار والتصلب وهذا يجعل السيطرة على الكرة صعب.

ومع هطول الأمطار يمتزج العشب في أرض الملعب بالطين بسبب مياه المطر والتربة الطبيعية وهذا أيضا يجعل تمرير الكرة على الأرض صعب على خصوم وست هام، الذي اعتاد لاعبيه اللعب على هذه الأرضية في كل الظروف نظرا لأنه ملعبهم منذ قديم الزمن.

الاختلافات بين الملعب الأولمبي وأبتون بارك؟

بانتقال وست هام إلى الملعب الأولمبي فقد أهم 3 مميزات كان يمتلكها في أبتون بارك وهي تقارب المدرجات والجماهير من أرض الملعب، والمساحة الضيقة، بالإضافة إلى العشب الطبيعي الخالص.

يتضح من اسمه الملعب الأولمبي أنه يوجد به مضمارا لألعاب القوى، نظرا لأن هذا الملعب تم بنائه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن.

وجود مضمار ألعاب القوى في الملعب الأولمبي أبعد المدرجات والجماهير عن أرض الملعب وبالتالي أزال الضغط بنسبة كبيرة عن منافسي وست هام رغم أن مدرجاته تتسع لـ80 ألف مشجعا أي أكثر من ضعف العدد في أبتون بارك.

النقطة الثانية هي أبعاد أرض الملعب التي تبلغ 115 ياردة طول × 74 ياردة عرض، أي بزيادة 9 ياردات عن ملعب أبتون بارك وهذا يجعل مهمة الدفاع وإغلاق المساحات التي اعتاد عليها وست هام فيما يقرب من مائة عام على ملعب أبتون بارك أصعب كثيرا في الملعب الأولمبي.

ثالثا نوع العشب الذي تغير من أبتون بارك إلى الملعب الأولمبي لأن العشب في الأخير من نوع Desso Grass Master وهو الموجود في معظم ملاعب أوروبا والعالم بالوقت الحالي مثل ملاعب الإمارات وأنفيلد وأولد ترافورد وأليانز أرينا وسان سيرو وويمبلي وغيرهم.

هذا النوع من العشب مزيج بين العشب الطبيعي والألياف والعشب الاصطناعي، يتم حقن العشب الطبيعي بنسبة 3% من الألياف الصناعية بعمق 20 سم تحت سطع الأرض في مناطق نمو العشب لتتشابك الألياف الصناعية مع الجذور الطبيعية للعشب وهذا يجعل أرضية الملعب دائما مزدهرة، حتى في حالات سقوط الأمطار أو الثلوج وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

جميع الأندية في الأوروبية في الوقت الحالي أقدمت إلى تغيير أراضي ملاعبها إلى هذا النوع لأنه يسهل من عملية تمرير الكرة وعدم إجهاد اللاعبين وسهولة السيطرة على الكرة مثلما فعل برشلونة في ملعب "كامب نو" قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويستخدم هذا النوع من العشب أيضا في ملاعب الرجبي وكرة القدم الأمريكية والبيسبول.

وبالتالي أصبع أي منافس يذهب لمواجهة وست هام في الملعب الأولمبي لا يحمل هم المساحات الضيقة أو الأرضية الغير جيدة أو اقتراب الجماهير من المدرجات، وكأنه يذهب لمواجهة فريق من خارج إنجلترا.