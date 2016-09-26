الاتحاد الإنجليزي يوضح لـ في الجول: سبب طرد المحمدي وحقيقة إلغاء العقوبة الثلاثية

تحصل أحمد المحمدي لاعب هال سيتي على بطاقة حمراء مباشرة ضد ليفربول بالدوري على الرغم من موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تعديل قانون العقوبة الثلاثية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عدل موقف العقاب الثلاثي والذي بموجبه يطرد اللاعب حينما يتسبب بركلة جزاء ويتم إيقافه في حالة منعه لفرصة محققة في منطقة الجزاء بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء على فريقه.

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واتجه FilGoal.com لسؤال جيمس ويب عضو بالمكتب الإعلامي بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موقف طرد المحمدي.

وصرح ويب لـ FilGoal.com "المحمدي تحصل على بطاقة حمراء وسيتم إيقافه".

وأضاف "الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أقر بالتعديلات، لكن ليس فيما يخص ما فعله المحمدي ضد ليفربول".

وتابع "تلك القواعد الجديدة سارية لكنها فهمت خطأ خصوصا العقوبة الثلاثية".

واستطرد "إلغاء العقوبة الثلاثية كان يختص بتدخل داخل منطقة الجزاء بين لاعب ولاعب أخر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن خرج حارس مرمى وعرقل لاعب فريق أخر تلك يتحصل على بطاقة صفراء ولا يطرد".

وأتم "لكن ما فعله المحمدي كان عكس ذلك لقد منع الكرة بيده من الدخول للمرمى وبالتالي ليس ضمن قانون إلغاء العقوبة الثلاثية لذا تم طرده".

ويحتل هال سيتي المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.