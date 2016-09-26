أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد الإنجليزي يوضح لـ في الجول: سبب طرد المحمدي وحقيقة إلغاء العقوبة الثلاثية

Google+ Print
الاتحاد الإنجليزي يوضح لـ في الجول: سبب طرد المحمدي وحقيقة إلغاء العقوبة الثلاثية الاتحاد الإنجليزي يوضح لـ في الجول: سبب طرد المحمدي وحقيقة إلغاء العقوبة الثلاثية

تحصل أحمد المحمدي لاعب هال سيتي على بطاقة حمراء مباشرة ضد ليفربول بالدوري على الرغم من موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تعديل قانون العقوبة الثلاثية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عدل موقف العقاب الثلاثي والذي بموجبه يطرد اللاعب حينما يتسبب بركلة جزاء ويتم إيقافه في حالة منعه لفرصة محققة في منطقة الجزاء بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء على فريقه.

بالفيديو - إنقاذ من على خط المرمى وطرد في ملخص "سريع" للمحمدي ضد ليفربول

واتجه FilGoal.com لسؤال جيمس ويب عضو بالمكتب الإعلامي بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موقف طرد المحمدي.

وصرح ويب لـ FilGoal.com "المحمدي تحصل على بطاقة حمراء وسيتم إيقافه".

وأضاف "الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أقر بالتعديلات، لكن ليس فيما يخص ما فعله المحمدي ضد ليفربول".

وتابع "تلك القواعد الجديدة سارية لكنها فهمت خطأ خصوصا العقوبة الثلاثية".

واستطرد "إلغاء العقوبة الثلاثية كان يختص بتدخل داخل منطقة الجزاء بين لاعب ولاعب أخر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن خرج حارس مرمى وعرقل لاعب فريق أخر تلك يتحصل على بطاقة صفراء ولا يطرد".

وأتم "لكن ما فعله المحمدي كان عكس ذلك لقد منع الكرة بيده من الدخول للمرمى وبالتالي ليس ضمن قانون إلغاء العقوبة الثلاثية لذا تم طرده".

ويحتل هال سيتي المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين