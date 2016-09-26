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حبس مدافع سان جيرمان لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه

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حبس مدافع سان جيرمان لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه حبس مدافع سان جيرمان لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه

قررت محكمة باريس بحبس سيرجي أورييه مدافع باريس سان جيرمان لمدة شهرين بالإضافة لغرامة 600 ألف يورو بعد ضربه لضابط شرطة خارج ملهى ليلي.

ومن المتوقع ألا يتم حبس المدافع الدولي الإيفواري نظرا لأنها عقوبة مع إيقاف التنفيذ وسوف يقوم خلال شهرين بتنفيذ خدمات مجتمعية بالإضافة لدفع الغرامة.

وكان أورييه قد قام بالاستئناف ضد حكم المحكمة بخصوص الحادثة التي تمت في شهر مايو الماضي وفيها قام أورير بضرب ضابط شرطة في عقنه بعدما طلب منه فحص تعاطي الخمور أثناء قيادة السيارة.

وطلبت المحكمة أيضا من أورييه دفع مبلغ ألف وخمسمائة يورو إضافيين كأتعاب للمحامي بعد رفض الاستئناف.

وليست تلك هي المرة الأولى للاعب التي يثير خلالها الجدل، إذ أن لاعب باريس سان جيرمان قد تم إيقافه من قبل فريقه لمدة 6 أسابيع في شهر فبراير الماضي بعد نشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستهزئ خلاله بمدربه لوران بلان.

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