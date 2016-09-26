الفيفا يلغي لجنة مكافحة العنصرية: الآن سنطبق برنامجا بناء على توجيهاتها

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنهاء خدمات لجنة التصدي للعنصرية بعدما أوضح أنها قامت بعملها كما يجب ونفذت مهمتها بالكامل.

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قد ألقت الضوء على هذا القرار مشيرة إلى أن عدة انتقادات وجهت للفيفا بسبب قرار إلغاء اللجنة قبل كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية تصريحات لفاطمة سامورا السكرتير العام للفيفا تقول:"قوة مكافحة العنصرية كانت لديها مهمة محددة وحسب علمنا قد تمت بالكامل".

وأضافت "توصياتهم حاليا يتم تحويلها لبرنامج قوي جدا لتطبيقه".

وكان نادي روستوف قد وجهت له تهم بالعنصرية خلال مباراة أياكس بروسيا بدوري أبطال أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مما زاد من المخاوف من تزايد العنصرية بعد صرف اللجنة عن العمل.