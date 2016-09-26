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أستاذ نساء وتوليد يقدم طرقا آمنة لمنع الحمل أبرزها القرص المهبلى

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أستاذ نساء وتوليد يقدم طرقا آمنة لمنع الحمل أبرزها القرص المهبلى أستاذ نساء وتوليد يقدم طرقا آمنة لمنع الحمل أبرزها القرص المهبلى

>كتبت آلاء الفقى

تعقيبا على تصريح الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، بأن عدد سكان فى يناير الماضى بلغ 90 مليون نسمة، مؤكدا على أن معدل الإنجاب لكل سيدة حاليا 3.5 طفل لكل سيدة وفى حالة استمرار الوضع على نفس الوتيرة، فإن عدد السكان فى 2030 سيكون 118 مليون نسمة.

 

قال الدكتور عمرو محمد أبو العلا أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة: للحد من مشكلة زيادة التعداد السكانى من الضرورى اتباع بعض النصائح والوسائل الآمنة لمنع الإنجاب والحد من الزيادة، موضحا الحالات التى يجب أن تتبع وسائل منع الحمل مثل السيدات اللاتى لديهن عدد أطفال كافى والمباعدة بين حدوث الحمل والآخر من سنتين إلى 3 سنوات على الأقل، وأيضا منع الحمل عن حديثات الزواج إذا لم تكن ظروفهن الاجتماعية تسمح بذلك مثل الطالبات الجامعيات أو فى حالة عدم وجود سكن. 

 

وفى هذا السياق يقدم د. عمرو بعض الطرق الآمنة لمنع الحمل، والتى تتضمن الآتى:

 

1.استخدام وسائل منع الحمل الموضعية مثل الواقى الذاكرى، فإنه آمن على الصحة ويقى أيضا من الأمراض المنقولة جنسيا مثل الإيدز والكبد الوبائى.

 

2.تناول بعض الأدوية مثل القرص المهبلى الذى يوضع فى المهبل قبل ممارسة الجنس، والذى يعمل على قتل الحيوانات المنوية، ولكن لها فاعلية محدودة وينصح باستخدامها بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل الواقى الذكرى.

 

 3. الوسائل الهرمونية التى تنقسم إلى أقراص منها مزدوجة الهرمون والأقراص التى تستخدم أثناء الرضاعة وهى وحيدة الهرمون بصفة عامة ولها فاعلية عالية وآمنة إذا أخذت بعد استشارة الطبيب، حيث إن بعض السيدات اللاتى يعانين من أمراض مثل ضغط الدم المرتفع أو أمراض القلب أو اللاتى لديهن تاريخ مرضى للجلطات ينصح بعدم أخذهم لهذه الأقراص، كما أنها تحتاج لتذكر يومى فلا تصلح للسيدات كثيرات النسيان، وفى هذه الحالة تؤخذ الهرمونات عن طريق الحقن، وهناك نوعين من الحقن منها مزدوجة الهرمون تؤخذ كل شهر وأخرى وحيدة الهرمون تؤخذ كل ثلاثة شهور.

 

4. اللولب الرحمى ويعد وسيلة آمنة وفعالة توضع داخل الرحم ولا تحتاج إلى تذكر يومى وأيضا قليلة المضاعفات.وهناك أنواع جديدة من اللولب محملة بالهرمونات يمكن أن تستخدم لمنع الحمل وعلاج بعض الحالات المرضية مثل النزيف الوظيفى، لكن قبل استخدام هذه الوسيلة من الضرورى تجنب حالات العدوى داخل الرحم أو الحوض، وأيضا لا يستخدم مع النساء اللاتى لديهن تاريخ للحمل خارج الرحم.

 

وأكد أستاذ أمراض النساء والتوليد أن استخدام جميع وسائل منع الحمل ليس لها أى ضرر على الصحة إلا إذا أخذت بعد استشارة الطبيب المختص مع ضرورة المتابعة الطبية، مما ينتج عنها قلة نسبة المضاعفات إذا تم أخذها بطريقة صحيحة.


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